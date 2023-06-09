В Петербурге десятиклассник выпил этанол и попал в реанимацию

РЕН ТВ: в Санкт-Петербурге 17-летний школьник выпил этанол и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге 17-летний школьник выпил этанол и попал в реанимацию. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала рассказал, что все произошло 8 июня на улице Коллонтай. Десятиклассника доставили в больницу с острым пероральным отравлением.

Врачи оценивают состояние петербургского подростка как тяжелое. Об обстоятельствах отравления источник РЕН ТВ информации не привел.

Ранее сообщалось, что в городе Отрадный Ленинградской области восьмиклассница попала в реанимацию после того, как попробовала напиток из бутылки незнакомого юноши. Правоохранители сумели установить личность злоумышленника — им оказался 18-летний учащийся техникума. Он предложил школьнице употребить наркотическое вещество, после чего ей стало плохо.