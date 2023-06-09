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08:58, 9 июня 2023Россия

В Петербурге десятиклассник выпил этанол и попал в реанимацию

РЕН ТВ: в Санкт-Петербурге 17-летний школьник выпил этанол и попал в реанимацию

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 17-летний школьник выпил этанол и попал в реанимацию. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала рассказал, что все произошло 8 июня на улице Коллонтай. Десятиклассника доставили в больницу с острым пероральным отравлением.

Врачи оценивают состояние петербургского подростка как тяжелое. Об обстоятельствах отравления источник РЕН ТВ информации не привел.

Ранее сообщалось, что в городе Отрадный Ленинградской области восьмиклассница попала в реанимацию после того, как попробовала напиток из бутылки незнакомого юноши. Правоохранители сумели установить личность злоумышленника — им оказался 18-летний учащийся техникума. Он предложил школьнице употребить наркотическое вещество, после чего ей стало плохо.

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    Анна Щербакова
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