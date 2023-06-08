Под Петербургом школьница выпила из бутылки незнакомца и попала в реанимацию

В Ленобласти восьмиклассница попала в реанимацию после выпитого напитка у незнакомца

В городе Отрадный Ленинградской области восьмиклассница попала в реанимацию после того, как попробовала неизвестный напиток из бутылки незнакомого юноши. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, 14-летняя школьница гуляла с друзьями в скейт-парке под Петербургом, когда в их компании появился незнакомый подросток. В ходе общения он предложил восьмикласснице напиток из своей пластиковой бутылки — ее сверстники не смогли впоследствии вспомнить, какая этикетка была на бутылке.

Девочке тут же стало плохо, она потеряла сознание. Ее доставили в больницу, врачи диагностировали у нее отравление неизвестными наркотиками. Сотрудники правоохранительных органов ищут незнакомца.

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