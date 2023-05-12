В Москве мужчина выпил стакан пива и впал в кому

SHOT: в Москве 41-летний мужчина впал в кому после выпитого стакана пива

В Москве мужчина впал в кому после выпитого стакана пива. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, 41-летний житель Марьино купил бутылку пива в разливной точке. Вечером он выпил стакан пива и лег, во сне его тошнило. На следующее утро мать россиянина нашла его без сознания и вызвала скорую.

Россиянина доставили в реанимацию, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ему поставили диагноз «аспирация рвотными массами». По словам матери пострадавшего, у сына не было хронических заболеваний, ничего опасного перед случившимся он не употреблял.

Ранее в Сергиевом Посаде женщина впала в кому после того, как выпила натощак большое количество энергетика. 33-летняя россиянка целый день ничего не ела, а вечером решила восполнить силы, выпив 2,5 литра энергетического напитка.