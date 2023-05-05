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13:33, 5 мая 2023Россия

Россиянка впала в кому из-за выпитого натощак энергетика

В Подмосковье женщина впала в кому, выпив натощак 2,5 литра энергетика

Фото: Holiday.Photo.Top / Shutterstock / Fotodom

В Сергиевом Посаде женщина впала в кому после того, как выпила натощак большое количество энергетика. Об этом сообщает подмосковный Минздрав.

33-летняя россиянка целый день ничего не ела, а вечером решила восполнить силы, выпив 2,5 литра энергетического напитка. После этого у нее потемнело в глазах. В больницу женщину доставили уже в бессознательном состоянии.

Пациенту поместили в реанимацию, где ее состояние удалось стабилизировать. Женщине провели комплексную терапию. «После чего тахикардия и почечные повреждения были купированы», — рассказала и.о. заведующей терапевтическим отделением №1 Сергиево-Посадской больницы Наталия Копычева. После выписки женщина продолжает лечение амбулаторно.

Ранее челябинского подростка госпитализировали с критическим уровнем никотина в крови. Позже выяснилось, что мальчик несколько часов подряд играл в компьютерные игры и курил вейп. Врачи три дня боролись за жизнь ребенка.

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Алан Босиков
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