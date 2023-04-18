Российский подросток попал в реанимацию с критическим уровнем никотина в крови

В Челябинске 13-летний школьник попал в реанимацию после отравления вейпом

В Челябинске 13-летний школьник попал в реанимацию, отравившись вейпом. Исследования выявили в его крови критический уровень никотина, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Челябинской детской областной клинической больницы.

Подростка в состоянии спутанного сознания обнаружила сестра. Мальчика рвало, из носа у него шла кровь, начались судороги. «Из-за тяжелого состояния он не мог объяснить, что с ним происходит», — рассказали медики. Мальчика госпитализировали.

Врачи детской областной клинической больницы три дня боролись за жизнь пациента. После того как состояние мальчика удалось стабилизировать, он рассказал, что несколько часов подряд играл в компьютерные игры и курил вейп.

11 апреля Госдума приняла закон о полном запрете на продажу вейпов несовершеннолетним. Помимо этого, документ предусматривает реализацию вейпов только по спискам с закрытой витрины. Таким же образом в России продают сигареты.