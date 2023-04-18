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10:38, 18 апреля 2023Россия

Милонов объяснил угрозы диареей в адрес сотрудников вейп-шопа

Депутат Милонов объяснил угрозы в адрес вейп-шопа тем, что в магазине продают вейпы детям

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов объяснил свои угрозы диареей в адрес сотрудников петербургского вейп-шопа. В беседе с «Лентой.ру» он сообщил, что в магазине продавали вейпы несовершеннолетним.

«Как должен вести себя отец шестерых детей, который выяснил, что в этом вейп-шопе продают вейпы детям? Ко мне как к депутату пришли люди и рассказали, что весь район знает про этот вейп-шоп. Детей ловят с вейпами, и они говорят, что купили именно в этом месте», — прокомментировал депутат.

Ранее в сети появилось видео, на котором Милонов ворвался в вейп-шоп в Санкт-Петербурге и начал угрожать сотрудникам диареей. Уточняется, что депутат посетил заведение на Оранжерейной улице в Пушкине.

18 апреля стало известно, что в России планируют внести законопроект об уголовной ответственности за нелегальную продажу табака и вейпов российским подросткам.

11 апреля Госдума одобрила законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей детям. Также отмечалось, что закон предполагает запрет продажи электронных испарителей везде, кроме розницы, и открытую выкладку данного вида товаров — то есть допускается продажа только по спискам с закрытой витрины, как это сейчас происходит с обычными сигаретами.

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Алена Шевченко
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