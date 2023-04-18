Милонов ворвался в вейп-шоп и начал угрожать сотрудникам диареей

Депутат ГД Милонов ворвался в вейп-шоп в Петербурге и начал угрожать сотрудникам диареей

Депутат Госдумы Виталий Милонов ворвался в вейп-шоп в Петербурге и начал угрожать сотрудникам диареей. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Уточняется, что вернувшийся из зоны спецоперации депутат посетил заведение на Оранжерейной улице в Пушкине. Милонов обругал продавца за то что витрины магазина не были затемнены. В вейп-шопе ответили парламентарию, что выкладка осуществлена согласно действующему законодательству.

В свою очередь, депутат пообещал отвезти владельца магазина на призывной пункт, несколько раз назвал его и сотрудника вейп-шопа геями, пообещал устроить им диарею и привести в магазин свою собаку, также страдающую расстройством желудка.

«Почему табачная и никотиносодержащая продукция на открытых прилавках? Звони начальнику. Иначе у меня большая собака с расстройством желудка: придет сюда и обосрется», — пообещал депутат.

Ранее сообщалось, что в Госдуму планируют внести законопроект об уголовной ответственности за нелегальную продажу табака и вейпов российским подросткам.