В России введут уголовное наказание за нелегальную продажу вейпов подросткам

«Известия»: в России введут уголовное наказание за продажу вейпов и табака подросткам

В Госдуму планируют внести законопроект об уголовной ответственности за нелегальную продажу табака и вейпов российским подросткам. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на собственные источники.

«Мы установили запрет для несовершеннолетних, в данном случае мы устанавливаем административную ответственность и дальше готовим уже уголовное наказание, смотрим составы», — подчеркнул глава комитета Госдумы ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как уточняется, такое решение станет следующим шагом ужесточения регулирования в данной сфере.

На прошлой неделе в России приняли закон об усилении административной ответственности за приобщение подростков к курению вейпов и табака. Как сообщает издание, в ближайшее время штраф для граждан увеличится (от 2 до 5 тысяч рублей). Родителей или законных представителей за то же правонарушение оштрафуют на 5–7 тысяч рублей. Кроме того, будут увеличены санкции за продажу несовершеннолетним вейпов и курительных жидкостей.

Как заявил ассистент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Минздрава России Искандер Миндубаев, подобные меры способны снизить контакт с табачной продукцией у подростков. Планируется, что это поможет в долгосрочной перспективе повысить качество и продолжительность жизни населения.

11 апреля Госдума одобрила законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей детям. Также отмечалось, что закон предполагает запрет продажи электронных испарителей везде, кроме розницы и открытую выкладку данного вида товаров — то есть допускается продажа только по спискам с закрытой витрины, как это сейчас происходит с обычными сигаретами.

В этот же день депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что продажа вейпов несовершеннолетним разрешена в случае, если в жидкости содержится один или менее грамм никотина, новый закон поможет это исправить. В будущем планируется полный запрет продажи электронных сигарет в России.