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15:27, 11 апреля 2023Россия

В Госдуме разъяснили суть законопроекта о запрете вейпов

Депутат Госдумы Хамзаев назвал защиту ребенка главной функцией законопроекта о вейпах

Фото: Duncan Shaffer / Unsplash

Продажа вейпов несовершеннолетним разрешена в случае, если в жидкости содержится один или менее грамм никотина, новый закон поможет это исправить. В будущем планируется полный запрет продажи электронных сигарет в России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Раньше у нас был частичный запрет на продажу вейпов несовершеннолетним: те, в которых содержалось менее 1 грамма никотина, испарители с безникотиновыми жидкостями не попадали под запрет. Кроме того, вейпы рекламировались в соцсетях, разрешалась яркая выкладка, а также использование вкусных ароматизаторов: жвачек, печенек и так далее. Законопроект должен это пресечь», — объяснил депутат.

Он также напомнил, что была разрешена и продажа через интернет, которую также планируется запретить. В перспективе, по мнению Хамзаева, следует двигаться к полному запрету продажи вейпов на территории России.

«Основная функция законопроекта сейчас — это защита ребенка. Необходимо помнить, что никотин — это смертельно опасно, так же, как и химреагенты, которые ухудшают работу сердца, печени. Госсистема, на мой взгляд, сработала правильно», — заключил политик.

Ранее стало известно, что Госдума одобрила законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей детям. Также закон предполагает запрет продажи электронных испарителей везде, кроме розницы и открытую выкладку данного вида товаров — то есть допускается продажа только по спискам с закрытой витрины, как это сейчас происходит с обычными сигаретами.

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Наталия Белова
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