Силовые структуры
ФСБ задержала бывшего сотрудника предприятия ОПК по делу о госизмене
В Омской области ФСБ задержала экс-сотрудника предприятия ОПК за шпионаж в пользу Германии
В Омской области ФСБ задержала бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за шпионаж в пользу Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
По данным ведомства, россиянин общался с представителем из Германии. Фигурант передавал ему сведения о важных военных объектах Минобороны России, а взамен надеялся получить немецкое гражданство. Однако ФСБ узнала об этом и вычислила мужчину.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.
Ранее стало известно, что сотрудники УФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) задержали шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины (СВРУ).