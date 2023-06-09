ФСБ задержала бывшего сотрудника предприятия ОПК по делу о госизмене

В Омской области ФСБ задержала экс-сотрудника предприятия ОПК за шпионаж в пользу Германии

В Омской области ФСБ задержала бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за шпионаж в пользу Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

По данным ведомства, россиянин общался с представителем из Германии. Фигурант передавал ему сведения о важных военных объектах Минобороны России, а взамен надеялся получить немецкое гражданство. Однако ФСБ узнала об этом и вычислила мужчину.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее стало известно, что сотрудники УФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) задержали шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины (СВРУ).