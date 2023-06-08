ФСБ задержала шпиона внешней разведки Украины в ДНР

УФСБ России задержало в ДНР шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины Михайленко

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Донецкой народной республике (ДНР) задержали шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины (СВРУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское управление российского ведомства.

По словам сотрудника, агент СВР Украины Михаил Дмитриевич Михайленко прибыл на территорию ДНР для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооруженных сил (ВС) России. С 2018 года задержанный оказывал содействия украинской разведке, регулярно получал денежные вознаграждения и поддерживал связь с кураторами по специально отработанным каналам связи под псевдонимом «Сорок первый».

В апреле Михайленко получил задание въехать на территорию ДНР для сбора информации о сотрудниках ФСБ «для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов». Сейчас в его отношении «приняты необходимые меры процессуального реагирования», добавил сотрудник ведомства.

Ранее стало известно, что жителя Украины осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий России. Речь идет об агенте Андрее Петкевиче. Он пытался в Туле собирать данные о стрелковом оружии у сотрудников предприятий. Кроме того, он хотел вербовать россиян. Также ФСБ России показала видео с задержанием украинского шпиона в Туле и изъятием у него документов на гранатомет.