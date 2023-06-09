Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:44, 9 июня 2023Ценности

Регина Тодоренко показала свое фото со школьного выпускного

Регина Тодоренко показала свое фото в платье с глубоким разрезом со школьного выпускного

Фото: @reginatodorenko

Российская телеведущая, блогерша и актриса Регина Тодоренко показала свое фото со школьного выпускного. Соответствующий кадр появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке знаменитость предстала в белом платье длины макси с одним рукавом. Наряд с многослойной юбкой был оформлен глубоким разрезом и цветочной аппликацией и обнажал бедро и часть живота. Также инфлюэнсерша сделала объемную высокую укладку, закрепив часть волос на макушке, и дополнила образ серебристыми босоножками.

«Я даже не знаю, как прокомментировать это фото. Видимо, на выпускном я очень хотела выделиться», — подписала снимок телеведущая.

Ранее Регина Тодоренко прошлась по улице босиком и без верхней одежды. На размещенных кадрах она предстала в коричневом нижнем белье, состоящем из топа и трусов с высокой посадкой. Знаменитость рассказала, что бежала из отеля в машину, опаздывая в аэропорт.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    Путин заявил о провале попыток контрнаступления ВСУ и назвал соотношение потерь
    82-летний пенсионер получил «последнее предупреждение» за торговлю наркотиками
    Человечеству предрекли жизнь в трущобах
    США объявили о новом пакете военной помощи для Украины
    Дзюба прокомментировал публикацию новых интимных видео с его участием
    Путин заявил о начале украинского наступления
    Регина Тодоренко показала свое фото со школьного выпускного
    Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон назвал сроки завершения карьеры
    Второй фигурант дела о краже метанола у МВД для «Мистера Сидра» арестован
    Врач назвала неожиданные причины инфарктов у женщин
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.