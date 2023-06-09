Регина Тодоренко показала свое фото в платье с глубоким разрезом со школьного выпускного

Российская телеведущая, блогерша и актриса Регина Тодоренко показала свое фото со школьного выпускного. Соответствующий кадр появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке знаменитость предстала в белом платье длины макси с одним рукавом. Наряд с многослойной юбкой был оформлен глубоким разрезом и цветочной аппликацией и обнажал бедро и часть живота. Также инфлюэнсерша сделала объемную высокую укладку, закрепив часть волос на макушке, и дополнила образ серебристыми босоножками.

«Я даже не знаю, как прокомментировать это фото. Видимо, на выпускном я очень хотела выделиться», — подписала снимок телеведущая.

Ранее Регина Тодоренко прошлась по улице босиком и без верхней одежды. На размещенных кадрах она предстала в коричневом нижнем белье, состоящем из топа и трусов с высокой посадкой. Знаменитость рассказала, что бежала из отеля в машину, опаздывая в аэропорт.