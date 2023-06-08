Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:44, 8 июня 2023Ценности

Регина Тодоренко прошлась по улице босиком в белье

Телеведущая Регина Тодоренко прошлась по улице Минска в белье и без обуви

Фото: @reginatodorenko

Российская телеведущая, певица и актриса Регина Тодоренко прошлась по улице босиком и без верхней одежды. Соответствующие кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В опубликованных роликах знаменитость отказалась от обуви и предстала в коричневом нижнем белье, состоящем из топа и трусов с высокой посадкой. Звезда собрала волосы в пучок и дополнила свой образ серьгами-гвоздиками. Женщина рассказала, что бежала из отеля в машину, опаздывая в аэропорт.

«Да, вид у меня максимально странный. У меня просто каждая минута на счету. У меня был выбор: остаться в Минске на съемки и спокойно спать ночью или прилететь домой на утренник к сыну, вернуться в Минск на ночную съемку, сделать три перелета за два дня. Вы уже поняли, что я выбрала», — пояснила телеведущая.

В мае Регина Тодоренко снялась в бикини на отдыхе. Она предстала перед камерой в черном бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и плавок с завышенной талией.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликованы кадры горящего танка Leopard 2
    Россиянин избил ногами и лопатой подругу и попал на 3,5 года в колонию
    Впервые выявлены случаи самоизлечения от редкой болезни сердца
    ЮАР предрекли потерю миллиардов долларов из-за дружбы с Россией
    Напавшую на россиянина в Египте акулу поймали
    По всей Украине объявили воздушную тревогу
    Кинолог перечислил правила обучения собаки плаванию
    Назван срок восстановления сельского хозяйства после подрыва Каховской ГЭС
    В доме российского пенсионера нашли боевое оружие и 1,7 тысячи патронов
    Диетолог предупредил о вреде окрошки для некоторых людей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.