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19:24, 9 июня 2023Наука и техника

Huawei останется без 5G в Европе

FT: Евросоюз планирует запретить Huawei заниматься 5G-сетями в Европе

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Китайской компания Huawei могут запретить развивать сети 5G в Европе. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Как стало известно источникам делового медиа, в Брюсселе обсуждают вопрос полного запрета для Huawei заниматься развитием сетевой инфраструктуры 5G на территории ЕС. Европейские чиновники полагают, что влияние китайского IT-гиганта на инфраструктуру угрожает безопасности граждан ЕС.

В настоящий момент около трети государств Евросоюза запретили Huawei заниматься развитием 5G. По словам комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона, к бану должно присоединиться как можно большее количество стран, чтобы Huawei осталась без влияния на рынок 5G в европейском регионе.

В Huawei опровергли обвинения в создании угрозы безопасности для стран ЕС. «Ни один суд не установил, что Huawei участвовала в злонамеренной краже интеллектуальной собственности и не требовала от Huawei возмещения ущерба за нарушение прав интеллектуальной собственности других», — подчеркнули в компании.

По словам опрошенных FT аналитиков, маловероятно, что европейские чиновники в ближайшее время сообща запретят Huawei заниматься развитием 5G. Источник газеты добавил, что Европарламент известен своей медлительностью в принятии новых правил.

В начале мая инсайдеры рассказали, что Huawei начала работу над первым телефоном с поддержкой связи пятого поколения. Китайская корпорация лишена возможности выпускать устройств с поддержкой 5G из-за наложенных на нее в мае 2019 года американских санкций.

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    Андрей Ставицкий
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