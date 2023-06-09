Диетолог предупредила о высокой калорийности популярного летом продукта

Диетолог Стародубова посоветовала не злоупотреблять мороженым из-за высокой калорийности

Бытует мнение, что мороженое — это сладкое угощение, которое не несет никакой пользы. Это не так, однако взрослым и детям следует ограничивать себя в употреблении данного лакомства из-за его высокой калорийности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Калорийность разных видов мороженого

Все многообразие различных сортов мороженого, по ее словам, можно разделить на три большие группы. К первой группе относятся сорта, в состав которых входят жиры, в частности, молочный жир. Это молочное, йогуртовое мороженое и пломбир. При этом в молочном лакомстве может быть 3,5 процентов жира и выше, а в пломбире достигать 20 процентов.

«Содержание сахара в этих видах мороженного примерно одинаковое, поэтому, чем выше содержание жиров в продукте данной группы, тем выше его калорийность. Так, например, средняя калорийность стандартной порции (100 граммов) молочного мороженого в вафельном стаканчике составит 125 килокалорий, сливочного — 180 килокалорий, а пломбира — свыше 220 килокалорий», — поделилась специалист.

Если мороженое дополнительно покрыто глазурью, как, например, эскимо, то содержание в нем сахара и жиров, а, соответственно, и калорийность будет значительно выше — около 300 килокалорий и более на 100 граммов продукта. Добавление к мороженому различных сиропов, печенья, вафель, сливок и других сладостей, по ее словам, также значительно повышает калорийность продукта. Иногда даже более чем в два раза.

Другой вид мороженного — шербет или фруктовой лед — не содержит жиров в своем составе, но содержание сахара в нем значительно выше, отметила врач.

Опасность холодного лакомства

В любом случае все виды мороженого содержат в своем составе довольно большое количество сахара, что несет определенные ограничения по потреблению мороженого. Даже здоровым людям не стоит включать сладости и кондитерские изделия, в том числе и мороженое, в ежедневный рацион питания Антонина Стародубова диетолог

Она указала, что благодаря использованию молочных и кисломолочных продуктов, фруктового или фруктово-ягодного пюре, орехов, порошка какао в мороженом содержатся необходимые для нашего организма пищевые вещества. «Однако следует помнить о том, что при всей полезности отдельных ингредиентов, входящих в состав мороженого — это, прежде всего, кондитерское изделие, содержащее в своем составе большое количество сахара и жиров, а, значит, и дополнительные калории, которые либо должны быть израсходованы, либо будут откладываться в организме в виде жировой ткани», — обратила внимание врач.

Кроме того, в настоящее время существуют убедительные факты, указывающие на связь между ростом распространенности ожирения и других неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа, некоторых онкологических заболеваний) с высококалорийным рационом питания, высоким потреблением насыщенных жиров, сахара и пищевой соли, низким потреблением овощей и фруктов.

Ранее диетолог Антонина Стародубова в беседе с «Лентой.ру» назвала привычку, которая приводит к таким негативным последствиям, как переедание и набор массы тела.