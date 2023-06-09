Врач назвала приводящую к перееданию и набору массы тела привычку

Диетолог Стародубова: быстрый прием пищи приводит к перееданию и набору массы тела

Торопиться во время приема пищи — крайне вредная привычка, сообщила главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала негативные последствия такого пристрастия.

Привычка есть быстро может привести к регулярному перееданию и, как следствие, развитию избыточной массы тела, ожирению и появлению других заболеваний, подчеркнула врач. «Дело в том, что чувство насыщения возникает не сразу после того, как мы приступаем к еде, а примерно через 20 минут», — объяснила она.

Специалист посоветовала взять за правило есть не торопясь, не перекусывать на ходу сладостями, не накладывать сразу большую порцию еды на тарелку. По ее словам, это поможет не переедать, поддерживать нормальную массу тела и сохранить здоровье.

Стародубова также развеяла миф о том, что если быстро есть мороженое, то человек обязательно заболеет. «C одной стороны, угрозы непосредственно заболеть от быстрого поедания мороженого или других холодных блюд и напитков здоровому взрослому человеку или ребенку нет. Острые респираторные заболевания вызывают инфекционные агенты — бактерии и вирусы. Но если человек заболевает и инфицирование уже произошло, тогда переохлаждение слизистых оболочек ротовой полости и глотки может ускорить процесс развития заболевания и проявление клинических симптомов, таких, например, как боль и першение в горле, заложенность носа и так далее», — поделилась диетолог.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова рассказала, что ряд продуктов способен ускорить старение при их регулярном употреблении. В их число входит пастеризованное молоко, а также сладкие, соленые и обработанные продукты.