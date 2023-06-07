Россиянам назвали ускоряющие старение продукты

Врач Бинатова: регулярное употребление пастеризованного молока может ускорить старение

Пастеризованное молоко, а также сладкие, соленые и обработанные продукты могут ускорить процесс старения, предупредила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова. Слова эксперта приводят «Известия».

Эндокринолог отметила, что диета и ежедневный рацион оказывают непосредственное влияние на внешность. Так, по ее словам, регулярное употребление пастеризованного молока может привести к преждевременному старению, поскольку после обработки в нем практически не остается полезных свойств. Врач посоветовала покупать натуральную молочную продукцию с высоким процентом жирности, которая будет приносить пользу организму.

Употребление соленых и маринованных продуктов также может стать причиной преждевременного старения из-за высокого содержания соли. В избыточном количестве соль задерживает жидкость, которая накапливается в межклеточных пространствах. В свою очередь, длительная отечность способствует растяжению кожи, которая после этого может и не восстановиться. Поэтому в день не рекомендуется употреблять более 5 грамм соли Эльвина Бинатова врач-эндокринолог, диетолог

Также специалистка предупредила россиян о негативном воздействии на внешность любых продуктов с высоким содержанием сахара. Она посоветовала заменить сладости, газированные напитки и пакетированные соки на шоколад, травяные чаи и ягодные морсы.

Кроме того, для сохранения молодости диетолог посоветовала отказаться от колбасных изделий, которые содержат вредные усилители вкуса и стабилизаторы, рафинированных круп и хлебобулочных изделий. По ее словам, продукты из белой муки, попадая в организм, превращаются в глюкозу, избыток которой негативно влияет на состояния кожи и способствует раннему старению.

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