Нутрициолог Ольга Деккер посоветовала выбирать квас без консервантов и излишнего сахара

Выбирая квас, необходимо отдавать предпочтение напитку без консервантов и излишнего количества сахара. Нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер в беседе с «Лентой.ру» научила россиян правильно выбирать квас.

Выбор кваса зависит от личных предпочтений, однако следует обращать внимание на некоторые характеристики напитка. Следует отдать предпочтение квасу с натуральным составом — без искусственных добавок и консервантов, посоветовала Деккер. Также стоит выбирать напиток с минимальным содержанием сахара, добавила она.

Лучше выбирать квас известных брендов, у которых есть репутация в производстве качественных продуктов Ольга Деккер нутрициолог

Бутилированный квас производится на промышленных предприятиях, имеет длительный срок годности и обычно содержит консерванты и другие добавки для сохранения свежести, пояснила собеседница «Ленты.ру». Качество бутилированного и разливного кваса в бочках и кегах варьируется у разных поставщиков в зависимости от условий хранения. Деккер предупредила, что следует выбирать надежных производителей и всегда проверять дату изготовления.

Нутрициолог обратила внимание, что самым полезным и натуральным является правильно приготовленный домашний квас. Его изготавливают без использования искусственных добавок и консервантов. Он также содержит полезные для пищеварения бактерии. Однако его качество и вкус варьируются в зависимости от рецепта и способа приготовления.

Домашний квас может быть различной степени кислотности. Однако качество домашнего кваса может сильно различаться в зависимости от мастерства приготовления и ингредиентов. Поэтому он может не всегда соответствовать стандартам безопасности и качества Ольга Деккер нутрициолог

При выборе кваса любого производства стоит учитывать индивидуальные предпочтения, а также обращать внимание на качество и состав продукта, подвела итог Деккер.

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