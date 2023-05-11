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09:32, 11 мая 2023Забота о себе

Названы идеальные каши для похудения

Нутрициолог Ольга Деккер назвала гречневую, овсяную и ячневую каши полезными при похудении

Фото: Olga Kudriavtseva / Unsplash

Каши могут быть полезными при похудении, поскольку содержат много клетчатки и белков, помогающих дольше сохранять чувство сытости. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала нутрициолог Ольга Деккер.

Идеальным вариантом для людей, желающих похудеть, она назвала гречневую, овсяную и ячневую каши. При этом, по словам специалистки, чтобы достичь желаемого эффекта, важно выбирать низкокалорийные каши с низким содержанием сахара и жиров.

Для завтрака следует выбирать каши из цельного зерна: овсянку, гречневую, ячневую, рисовую. Они содержат больше питательных веществ, чем каши из обработанных зерен

Ольга Деккернутрициолог
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Деккер также отметила, что самой популярной кашей для завтрака традиционно считается овсяная. Она богата растворимыми и нерастворимыми волокнами, которые улучшают пищеварение, а также микроэлементами, снижающими уровень холестерина в крови и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Другие каши, по мнению эксперта, тоже не лишены достоинств. Гречневая каша содержит белки, железо, магний и калий, необходимые для сохранения здоровья костей, мышц, сердца и кровеносных сосудов. Коричневый рис богат витаминами группы В, железом и магнием, улучшающими работу нервной системы. Ячневая каша содержит белки, клетчатку и микронутриенты, которые помогают улучшить работу пищеварительной системы и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

При выборе каши Деккер рекомендовала следовать личным предпочтениям, поскольку каждый человек имеет индивидуальные потребности в питании.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что крупы содержат полезные вещества, необходимые для здоровья суставов. При этом наиболее полезными в этом отношении кашами являются ячневая, пшенная и льняная.

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Вера Владзиевская
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