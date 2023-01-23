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20:42, 23 января 2023Забота о себе

Диетолог перечислила самые полезные для суставов каши

Диетолог Соломатина назвала ячневую и пшенную каши наиболее полезными для суставов

Фото: uwe umstätter / Globallookpress.com

Крупы содержат полезные вещества, необходимые для здоровья суставов. При этом наиболее полезными в этом отношении кашами являются ячневая, пшенная и льняная. Об этом в беседе с Life.ru заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Нам нужен марганец, он участвует в синтезе коллагена, уменьшает воспаление, окислительный стресс, его достаточно много в пшенке», — указала собеседница Life.ru.

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Она добавила, что для формирований хряща нужен кремний, поскольку в хряще есть коллаген. Кремния, по ее словам, много в ячневой крупе.

Третье место в топе полезных для суставов каш досталось льняной. Соломатина объяснила, что она богата известными своим противовоспалительным свойством омега-3 жирными кислотами. При этом она отметила, что употреблять эту кашу постоянно не рекомендует — достаточно включать ее в свой рацион пару раз в неделю, чтобы снять воспаление в суставах.

Диетолог подчеркнула, что необходимо понимать причину болезненных ощущений в суставах, так как причинять неудобства могут и возрастные изменения, и травмы. Однако и в том, и в другом случае обычно разрушается хрящевая ткань. Врач советует следить за восполнением таких компонентов, как магний, кальций, витамины группы В, поскольку они положительно влияют на восстановление суставов.

Ранее врач-диетолог Ирина Мансурова назвала помогающие победить стресс продукты.

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Варвара Кошечкина
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