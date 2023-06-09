Телезвезда Ким Кардашьян призналась, что занимается сексом только с выключенным светом

Американская телезвезда Ким Кардашьян сделала неожиданное признание о своей сексуальной жизни. Соответствующими подробностями она поделилась в новом эпизоде шоу The Kardashians.

42-летняя знаменитость в разговоре с приятелем и отцом детей ее сестры Кортни Скоттом Дисиком рассказала, что занимается сексом только с выключенным светом.

По словам Ким, она понимает, что это может звучать странно. «Я могу вернуться с фотосессии, где 100 человек смотрели на меня в стрингах. Но оставаясь с кем-то наедине, я попрошу выключить свет», — разоткровенничалась она.

Кроме того, Кардашьян рассказала Дисику о своем новом романе, не раскрывая при этом имени избранника. Она сообщила, что сходила на свидание с мужчиной в секретный ресторан в Нью-Йорке, где ранее она проводила время с экс-бойфрендом Питом Дэвидсоном.