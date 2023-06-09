В России прокомментировали данные об открытии второго коридора для полетов на юг

На юге России создадут параллельную трассу существующего коридора для полетов

На юге России создадут параллельную трассу существующего коридора для полетов вместо открытия нового. Так источник в авиаотрасли прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о скором появлении второго коридора для рейсов на юг, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, было принято решение разгрузить Ростовскую зону, нагрузка на которую сильно возросла. Планируется также развести потоки бортов в районе Волгограда благодаря параллельной трассе. Источник пояснил, что самолеты будут летать по одному маршруту, но на расстоянии 20 километров друг от друга.

Ранее в сети появилась информация, что в России 12 июня планируют открыть дополнительный воздушный коридор для рейсов на юг. В одной из авиакомпаний подтвердили, что пилоты уже получили соответствующие извещения, однако в Росавиации эту информацию пока не прокомментировали.