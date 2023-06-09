Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:23, 9 июня 2023Путешествия

В России прокомментировали данные об открытии второго коридора для полетов на юг

На юге России создадут параллельную трассу существующего коридора для полетов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На юге России создадут параллельную трассу существующего коридора для полетов вместо открытия нового. Так источник в авиаотрасли прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о скором появлении второго коридора для рейсов на юг, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, было принято решение разгрузить Ростовскую зону, нагрузка на которую сильно возросла. Планируется также развести потоки бортов в районе Волгограда благодаря параллельной трассе. Источник пояснил, что самолеты будут летать по одному маршруту, но на расстоянии 20 километров друг от друга.

Ранее в сети появилась информация, что в России 12 июня планируют открыть дополнительный воздушный коридор для рейсов на юг. В одной из авиакомпаний подтвердили, что пилоты уже получили соответствующие извещения, однако в Росавиации эту информацию пока не прокомментировали.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости
    Сейсмологи зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС
    Звезды порно назвали сложность своей работы
    В Киеве отслужат панихиду по предателю Петра I
    Сбежавшего из российской военной части срочника с автоматом задержали
    В сети появились новые интимные видео Дзюбы
    Блогерша растворила филлер в губах и показала неожиданные последствия
    На Украине заявили об отсутствии смысла в посредниках на переговорах с Россией
    Гинеколог указала на главный симптом хламидиоза у женщин
    Раскрыты подробности о похитивших спирт со склада МВД России для опасного сидра
    Ольга Бузова показала своих фаворитов для совместного сна
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.