В России откроют дополнительный воздушный коридор для полетов на юг

РБК: в России откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг 12 июня

В России планируют открыть дополнительный воздушный коридор для рейсов на юг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в двух авиакомпаниях.

Уточняется, что второй воздушный коридор откроется 12 июня и позволит сократить время полетов, а также увеличить пропускную способность маршрута. В одной из авиакомпаний подтвердили, что пилоты уже получили соответствующие извещения, однако в Росавиации эту информацию пока не прокомментировали.

8 июня Telegram-канал «Авиаторщина» также сообщил, что Минобороны согласовало открытие для гражданских самолетов второго воздушного коридора в закрытом пространстве центральной и южной частей России.

Авторы публикации отметили, что новый маршрут будет короче на семь минут. Также благодаря коридору будут разведены самолеты по направлению полета. «Оба коридора будут односторонними: по одному самолеты будут лететь только на юг, а по второму — в обратном направлении», — уточняет Telegram-канал.

24 февраля 2022 года Росавиация ввела ограничения на полеты из нескольких аэропортов на юге России. Ведомство включило в список 11 закрытых аэропортов Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.