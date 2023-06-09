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08:53, 9 июня 2023Бывший СССР

В Кривом Роге предприятия приостановили работу из-за ЧП на Каховской ГЭС

Власти Кривого Рога сообщили о приостановке работы предприятий из-за ЧП на Каховской ГЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В украинском Кривом Роге предприятия приостановили работу из-за ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил глава Криворожской областной военной администрации Евгений Ситниченко, передает РИА Новости.

«Сейчас они (предприятия — прим. «Ленты.ру») приостановили частично свою работу из-за ситуации с водой, но они не остановились, но очень напряжённая ситуация, и они уменьшили забор воды. Сейчас они в жесткой экономии воды работают, но работают», — заявил Ситниченко.

Ранее местные власти решили ограничить потребление воды для населения и промышленности на фоне разрушения Каховской ГЭС. Сообщается, что в ночное время будет снижаться давление в трубах.

По словам мэра Кривого Рога Александра Вилкула, воды в городе хватит только на полтора месяца при условии экономного потребления.

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    Алевтина Запольская
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