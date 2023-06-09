В Кривом Роге предприятия приостановили работу из-за ЧП на Каховской ГЭС

Власти Кривого Рога сообщили о приостановке работы предприятий из-за ЧП на Каховской ГЭС

В украинском Кривом Роге предприятия приостановили работу из-за ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил глава Криворожской областной военной администрации Евгений Ситниченко, передает РИА Новости.

«Сейчас они (предприятия — прим. «Ленты.ру») приостановили частично свою работу из-за ситуации с водой, но они не остановились, но очень напряжённая ситуация, и они уменьшили забор воды. Сейчас они в жесткой экономии воды работают, но работают», — заявил Ситниченко.

Ранее местные власти решили ограничить потребление воды для населения и промышленности на фоне разрушения Каховской ГЭС. Сообщается, что в ночное время будет снижаться давление в трубах.

По словам мэра Кривого Рога Александра Вилкула, воды в городе хватит только на полтора месяца при условии экономного потребления.