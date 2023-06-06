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12:32, 6 июня 2023Среда обитания

В Кривом Роге ограничат потребление воды

Мэр Кривого Рога Вилкул: в городе ограничат потребление воды для населения

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

После удара по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Кривом Роге решили ограничить потребление воды для населения и промышленности. Об этом заявил мэр города Александр Вилкул, сообщает «Газета.Ru».

«Ограничиваем промышленные предприятия в потреблении воды, а на ночь, с 22:00 до 5:00 будем снижать давление в трубах для населения. Вода будет работать только на циркуляцию и доходить до первого-второго этажей домов максимум», — отметил Викул.

При этом ограничить потребление воды пообещали только в ночное время, в течение дня водой можно будет пользоваться. По словам Викула, власти готовились к подобной ситуации и на данный момент контролируют происходящее.

Ранее администрация Новокаховского городского округа сообщила, что вода после разрушения Каховской ГЭС должна сойти через два-три дня. В результате удара вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению.

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    Нина Ташевская
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