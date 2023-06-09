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20:04, 9 июня 2023Мир

Адвокаты Трампа отказались защищать его в суде

Двое адвокатов Дональда Трампа уволились сразу после предъявления ему обвинений

Фото: Carlos Barria / Reuters

Двое ведущих адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа уволились из группы его защитников сразу после того, как суд предъявил политику обвинения, связанные с секретными документами. Об этом сообщает газета Politico.

Речь идет о Джиме Трасти и Джоне Роули, которые несколько месяцев возглавляли юридическую команду Трампа в Вашингтоне. Им на смену, как пишет издание, придет адвокат Тодд Бланш.

Журналисты утверждают, что Трасти и Роули были одними из самых опытных юристов, когда-либо работавших с экс-президентом.

Ранее стало известно, что американская прокуратура уведомила Трампа о ведении против него уголовного расследования. Оно связанно с секретными правительственными материалами, которые, как полагает суд, небрежно хранились и могли попасть в открытый доступ из-за халатности бывшего главы государства.

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    Анжелика Бережная
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