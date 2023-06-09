Адвокаты Трампа отказались защищать его в суде

Двое адвокатов Дональда Трампа уволились сразу после предъявления ему обвинений

Двое ведущих адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа уволились из группы его защитников сразу после того, как суд предъявил политику обвинения, связанные с секретными документами. Об этом сообщает газета Politico.

Речь идет о Джиме Трасти и Джоне Роули, которые несколько месяцев возглавляли юридическую команду Трампа в Вашингтоне. Им на смену, как пишет издание, придет адвокат Тодд Бланш.

Журналисты утверждают, что Трасти и Роули были одними из самых опытных юристов, когда-либо работавших с экс-президентом.

Ранее стало известно, что американская прокуратура уведомила Трампа о ведении против него уголовного расследования. Оно связанно с секретными правительственными материалами, которые, как полагает суд, небрежно хранились и могли попасть в открытый доступ из-за халатности бывшего главы государства.