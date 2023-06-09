В комиссии Госдумы по этике оценили призыв депутата Журавлева убивать дезертиров

Член комиссии ГД по этике Леонов не поддержал призыв депутата Журавлева убивать дезертиров

Член комиссии Госдумы (ГД) по вопросам депутатской этики Сергей Леонов оценил призыв депутата Алексея Журавлева убивать дезертиров. В беседе с «Лентой.ру» Леонов заявил, что не поддерживает такую идею, так как, по его мнению, разбирательства внутри Вооруженных сил (ВС) РФ должны опираться в первую очередь на российский закон.

«У нас есть нормы закона, которые в том числе касаются ответственности за дезертирство. Эти нормы законы были существенно ужесточены некоторое время назад. Соответственно, я считаю, что нужно опираться на нормы закона. Если человек нарушил законодательство, то он должен нести за это ответственность в рамках данного проступка», — сказал депутат.

Поэтому я, конечно, не поддерживаю таких высказываний и не поддерживаю такую логику Сергей Леонов член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики

Он напомнил, что подобные вопросы могут быть разрешены в рамках военной прокуратуры и военных трибуналов.

«Мы все прекрасно знаем, что можно по-разному это трактовать, было ли дезертирство или нет (...) По-разному бывает. Если мы будем такие решения принимать на месте, то, мне кажется, что это ни в коем случае не скажется положительно на боевом духе наших военнослужащих», — добавил депутат.

Ранее Журавлев выступил с призывом расстреливать оставивших свои позиции военнослужащих ВС РФ. Журавлев считает, что не стоит ждать «особых случаев», чтобы вернуться к расстрелам, а военнослужащих, оставивших позиции, парламентарий назвал «подонками».

«Мы все равно к этому придем, к военно-полевым судам и к расстрелам тех, кто своими действиями повлек за собой смерти многих других людей. Ну как так? Так не должно быть. Военно-полевой суд — к стенке и расстрел, вот что должно быть. Вы можете как угодно к этому относиться», — говорится в видеообращении Журавлева, опубликованном в Telegram-канале «Осторожно, новости».

До этого Журавлев предлагал маркировать товары из недружественных государств надписью «Произведено врагом России».