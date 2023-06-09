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16:57, 9 июня 2023Россия

В комиссии Госдумы по этике оценили призыв депутата Журавлева убивать дезертиров

Член комиссии ГД по этике Леонов не поддержал призыв депутата Журавлева убивать дезертиров

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Член комиссии Госдумы (ГД) по вопросам депутатской этики Сергей Леонов оценил призыв депутата Алексея Журавлева убивать дезертиров. В беседе с «Лентой.ру» Леонов заявил, что не поддерживает такую идею, так как, по его мнению, разбирательства внутри Вооруженных сил (ВС) РФ должны опираться в первую очередь на российский закон.

«У нас есть нормы закона, которые в том числе касаются ответственности за дезертирство. Эти нормы законы были существенно ужесточены некоторое время назад. Соответственно, я считаю, что нужно опираться на нормы закона. Если человек нарушил законодательство, то он должен нести за это ответственность в рамках данного проступка», — сказал депутат.

Поэтому я, конечно, не поддерживаю таких высказываний и не поддерживаю такую логику

Сергей Леоновчлен комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики

Он напомнил, что подобные вопросы могут быть разрешены в рамках военной прокуратуры и военных трибуналов.

«Мы все прекрасно знаем, что можно по-разному это трактовать, было ли дезертирство или нет (...) По-разному бывает. Если мы будем такие решения принимать на месте, то, мне кажется, что это ни в коем случае не скажется положительно на боевом духе наших военнослужащих», — добавил депутат.

Ранее Журавлев выступил с призывом расстреливать оставивших свои позиции военнослужащих ВС РФ. Журавлев считает, что не стоит ждать «особых случаев», чтобы вернуться к расстрелам, а военнослужащих, оставивших позиции, парламентарий назвал «подонками».

«Мы все равно к этому придем, к военно-полевым судам и к расстрелам тех, кто своими действиями повлек за собой смерти многих других людей. Ну как так? Так не должно быть. Военно-полевой суд — к стенке и расстрел, вот что должно быть. Вы можете как угодно к этому относиться», — говорится в видеообращении Журавлева, опубликованном в Telegram-канале «Осторожно, новости».

До этого Журавлев предлагал маркировать товары из недружественных государств надписью «Произведено врагом России».

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    Кирилл Садовский
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