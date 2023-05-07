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03:56, 7 мая 2023Россия

В Госдуме предложили маркировать товары надписью «произведено врагом России»

Депутат Журавлев предложил маркировать товары надписью «произведено врагом России»

Фото: Pixabay

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выступил с предложением маркировать товары из недружественных государств надписью «произведено врагом России», сообщает РИА Новости.

«Очень многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, все же в том или ином виде стараются у нас свою продукцию по-прежнему продавать. Уверен, что такие товары нужно маркировать "произведено врагом России"», — заявил он.

Депутат призвал размещать данную надпись крупным шрифтом на самом видно месте, чтобы потребители, покупая товар, понимали, что они платят тем, кто желает зла России. В том числе он считает необходимым обозначить таким образом бренды, которые совершили громкий уход из страны, но со временем приняли решение вернуться, сменив название.

Ранее стали известны подробности закрытия магазинов японского ретейлера Uniqlo в России. Согласно информации, по итогам 2022 года модный бренд получил больше 10 миллиардов рублей убытков. В связи с этим владельцы компании приняли решение закрыть большинство своих крупных магазинов в стране.

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Марина Совина
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