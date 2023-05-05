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10:17, 5 мая 2023Ценности

Стали известны подробности закрытия магазинов Uniqlo в России

«Ъ»: японский бренд одежды Uniqlo закроет большинство своих крупных магазинов в России

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Стали известны подробности закрытия магазинов японского ретейлера Uniqlo в России. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Согласно информации, по итогам 2022 года модный бренд получил больше 10 миллиардов рублей убытков. В связи с этим владельцы компании приняли решение закрыть большинство своих крупных магазинов в стране. При этом отмечается, что официального заявления об окончательном уходе от ретейлера не поступало, но данный процесс фактически запущен.

Также утверждается, что большую часть освобождаемых Uniqlo торговых точек займут магазины российского производителя одежды Gloria Jeans.

23 января сообщалось, что Uniqlo освободит часть своих площадок в российских торговых центрах до 1 февраля. Отмечалось, что компания оптимизирует число своих магазинов в стране, однако не покинет рынок окончательно, а оставит пять торговых точек.

При этом компания First Retailing, которой принадлежит бренд одежды Uniqlo, отказалась комментировать появившиеся в российских СМИ сообщения о дальнейшей судьбе магазинов в России.

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Мария Винар
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