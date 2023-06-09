В Москве два человека пострадали из-за падения лифта

Два человека пострадали в одном из жилых домов в Москве из-за падения лифта

В Москве два человека пострадали из-за падения лифта в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов поста, инцидент произошел на улице Штурвальной в Южном Тушино. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, пострадавших на данный момент осматривают медики.

Источник «360» в экстренных службах уточнил, что пострадавшие проводили ремонтные работы лифта. В процессе кабина рухнула на них.

Ранее в одном из жилых домов Иркутска лифт с мужчиной, женщиной и ребенком сорвался с четвертого этажа. Никто из людей, находящихся в лифтовой кабине, значительно не пострадал.