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17:08, 9 июня 2023Россия

В Москве два человека пострадали из-за падения лифта

Два человека пострадали в одном из жилых домов в Москве из-за падения лифта

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Москве два человека пострадали из-за падения лифта в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов поста, инцидент произошел на улице Штурвальной в Южном Тушино. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, пострадавших на данный момент осматривают медики.

Источник «360» в экстренных службах уточнил, что пострадавшие проводили ремонтные работы лифта. В процессе кабина рухнула на них.

Ранее в одном из жилых домов Иркутска лифт с мужчиной, женщиной и ребенком сорвался с четвертого этажа. Никто из людей, находящихся в лифтовой кабине, значительно не пострадал.

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    Никита Абрамов
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