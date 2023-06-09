Певица Леди Гага показала фанатам лицо без макияжа на сделанных в кровати селфи

Американская певица и актриса Леди Гага показала фанатам лицо без макияжа на новых снимках. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

37-летняя исполнительница сделала селфи, лежа в кровати. На данных кадрах она предстала в розовой кофте свободного кроя и с распущенными волосами оттенка блонд. При этом видно, что знаменитость не стала наносить косметику и продемонстрировала чистую кожу.

Подписчики оценили внешность звезды в комментариях, сделав ей комплименты. «Такая красивая», «Прекрасная! Люблю тебя всем сердцем», «Ты очень привлекательная», «Чудесная», «Королева», — восхитились пользователи сети.

В мае Леди Гага снялась в новой рекламе собственного бренда косметики HausLabs и подверглась критике в сети. 37-летняя знаменитость позировала перед камерой в майке черного цвета, демонстрируя фанатам кремовые помады упомянутой марки в нюдовых оттенках. Поклонники не узнали певицу и принялись писать о ее внешности в комментариях под постом.