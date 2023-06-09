Собянин решил баллотироваться на пост мэра Москвы

Сергей Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении баллотироваться на этот пост в грядущих выборах. Об этом градоначальник сообщил в своем блоге.

«Я принял решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы. Решение непростое и очень ответственное. Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями», — заявил мэр столицы.

Сергей Собянин поблагодарил партию «Единая Россия» за выдвижение его кандидатуры на пост мэра и выразил надежду на поддержку жителей Москвы.

Ранее ТАСС со ссылкой на секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака сообщило, что действующего мэра Москвы Сергея Собянина выдвинут на пост градоначальника на грядущих выборах. По словам Турчака, «московские единороссы должны обеспечить победу своему кандидату». Также он пожелал победы Собянину на выборах.