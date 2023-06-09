Собянина выдвинут кандидатом на пост мэра Москвы

Турчак сообщил, что Собянина выдвинут на пост мэра Москвы на грядущих выборах

Действующего мэра Москвы Сергея Собянина выдвинут на пост градоначальника на грядущих выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

По его словам, «московские единороссы должны обеспечить победу своему кандидату». Также он пожелал победы Собянину на выборах, добавляет агентство «Москва».

«В этом году главным политическим событием, безусловно, являются выборы мэра Москвы. И наша с вами задача — обеспечить безусловную победу нашему кандидату», — указал Турчак в ходе конференции Московского городского регионального отделения партии.

Ранее Мосгордума официально назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года.