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12:00, 7 июня 2023Россия

Назначена дата выборов мэра Москвы

Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября

Фото: Alex Zarubi / Unsplash

Мосгордума официально назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Эта дата фигурировала в проекте постановления, который был вынесен на рассмотрение 2 июня. В ходе заседания столичного парламента было принято решение ее утвердить.

«Принятие и официальное опубликование данного постановления даст официальный старт избирательной кампании мэра Москвы 2023 года», — пояснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В мае стало известно, что действующий мэр Москвы Сергей Собянин может пойти на выборы градоначальника не как самовыдвиженец. Он занял пост мэра Москвы в 2010 году вместо уволенного в связи с утратой доверия Юрия Лужкова. Позже Собянин одерживал победу на выборах мэра в 2013 и 2018 годах.

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    Евгения Куликова
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