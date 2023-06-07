Назначена дата выборов мэра Москвы
Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября
Мосгордума официально назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Эта дата фигурировала в проекте постановления, который был вынесен на рассмотрение 2 июня. В ходе заседания столичного парламента было принято решение ее утвердить.
«Принятие и официальное опубликование данного постановления даст официальный старт избирательной кампании мэра Москвы 2023 года», — пояснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
В мае стало известно, что действующий мэр Москвы Сергей Собянин может пойти на выборы градоначальника не как самовыдвиженец. Он занял пост мэра Москвы в 2010 году вместо уволенного в связи с утратой доверия Юрия Лужкова. Позже Собянин одерживал победу на выборах мэра в 2013 и 2018 годах.