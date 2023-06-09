Мать подарила сыну более половины собственной печени

Independent: британка подарила сыну 65 процентов своей печени

Жительница Великобритании подарила страдавшему от редкого генетического заболевания сыну более половины собственной печени. Об этом сообщает The Independent.

27-летний Коннор Мейрик с подросткового возраста страдал от редкого синдрома Кароли — заболевания, поражающего печень. Из-за этого синдрома его орган увеличился в размерах более чем вдвое. После шести неудачных попыток получить донорский орган на помощь мужчине пришла его мать Мишель Мейрик.

Британка отдала сыну 65 процентов своей печени. Операция по пересадке длилась 12 часов и стала для персонала лондонской больницы Royal Free Hospital первой за последние пять лет, в ходе которой пациенту сделали трансплантацию печени от живого донора. Теперь мужчина восстанавливается у себя дома в графстве Уилтшир. Он уже планирует посетить концерт и гонки, а также надеется, что скоро снова сможет путешествовать. Он выразил благодарность матери и врачам больницы.

Женщина тоже успешно выздоравливает и собирается вернуться к работе, как только позволят медики. Врачи сохранили пораженную болезнью печень Коннора, чтобы использовать ее в качестве учебного пособия.

Синдром Кароли — редкое наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена. Оно характеризуется кистозным расширением внутрипеченочных желчных протоков.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании подарила свою почку незнакомке, с которой разговорилась на пляже. Теперь женщины стали подругами и регулярно общаются.