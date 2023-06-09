Врач дала советы по выбору качественного мороженого
Выбирая мороженое, важно обращать внимание на этикетку (маркировку) продукта, сообщила главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Советами по выбору качественного мороженого она поделилась с «Лентой.ру».
По словам специалиста, на этикетке обязательно должна быть четко указана следующая информация: производитель и его адрес, дата производства, срок и температура хранения, состав ингредиентов и пищевая ценность на 100 граммов продукта (калорийность, белки, жиры и углеводы).
Всегда обращайте внимание на срок годности продукта. Если маркировка стерта или не читается, такой продукт лучше не приобретать. Особенно, если речь идет о пищевых продуктах для детей
Если мороженое произведено с использованием заменителей молочного жира, то есть введением в рецептуру растительных жиров — это обязательно должно быть указано на упаковке, отметила врач.
В зависимости от содержания молочного жира, входящего в состав продукта, выделяют несколько видов мороженого:
• молочное мороженое (до 7,5 процентов),
• сливочное (8-11,5 процентов),
• пломбир (12 процентов и выше),
• мороженое с заменителем молочного жира (при этом массовая доля растительного жира должна быть не более 12 процентов от массовой доли молочного жира).
Важно, чтобы мороженое сохраняло свою первоначальную форму и целостность упаковки, подчеркнула специалист. Деформация, неоднородная консистенция с включением мелких кристалликов льда указывает на то, что был нарушен режим хранения, и мороженое подвергалось частичному размораживанию и повторной заморозке. Такой продукт является небезопасным, и его употребление в пищу чревато негативными последствиями для здоровья, предупредила собеседница «Ленты.ру».
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