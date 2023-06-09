Россиянку выселили из квартиры из-за мусора

Жительницу Владимирской области выселили из жилья из-за слишком большого скопления мусора

Жительницу города Муром во Владимирской области выселили из квартиры за то, что она скопила в ней слишком много мусора. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на решение Муромского районного суда.

С иском обратились местные чиновники. Дело в том, что женщина жила в квартире незаконно — у нее истекли сроки договора социального найма и регистрации. Кроме того, на 65-летнюю пенсионерку постоянно жаловались соседи — их не устраивал неприятный запах, который распространился от ее квартиры по всему подъезду.

Прибывшие на место судебные приставы отметили, что на жилье годами не убирали. Внутри все было захламлено ветошью, пакетами с мусором и пластиковыми бутылками, а поверхности мебели и пола покрыты пылью и грязью. Дышать внутри было невозможно, добавили сотрудники ведомства. После описи всего имущества квартиру освободили и опечатали.

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