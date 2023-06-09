Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:37, 9 июня 2023Среда обитания

Россиянку выселили из квартиры из-за мусора

Жительницу Владимирской области выселили из жилья из-за слишком большого скопления мусора

Фото: Georgy Dzyura / Shutterstock / Fotodom

Жительницу города Муром во Владимирской области выселили из квартиры за то, что она скопила в ней слишком много мусора. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на решение Муромского районного суда.

С иском обратились местные чиновники. Дело в том, что женщина жила в квартире незаконно — у нее истекли сроки договора социального найма и регистрации. Кроме того, на 65-летнюю пенсионерку постоянно жаловались соседи — их не устраивал неприятный запах, который распространился от ее квартиры по всему подъезду.

Прибывшие на место судебные приставы отметили, что на жилье годами не убирали. Внутри все было захламлено ветошью, пакетами с мусором и пластиковыми бутылками, а поверхности мебели и пола покрыты пылью и грязью. Дышать внутри было невозможно, добавили сотрудники ведомства. После описи всего имущества квартиру освободили и опечатали.

Ранее многодетную семью из Ростовской области выселили из дома за неуплату по кредиту. Уточняется, что заемщики не внесли ни одного платежа по кредиту, который взяли в 2010 году под залог участка. Отмечается, что семья получает пособия, материнский капитал и другие льготы, поэтому имеет возможность погасить долг.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Беспилотники атаковали три крупных российских города. Что об этом известно?
    Парикмахер назвала три портящие волосы во время сна ошибки
    Названа истинная причина смерти известной московской целительницы
    Московские единороссы выдвинули Собянина на выборы мэра
    Россиянку выселили из квартиры из-за мусора
    Названы способы сделать интерьер дома экологичнее
    Американская биржа пошла на уступки российской компании
    В ЗВО опровергли рассылку СМС-уведомлений о явке в военкомат в Петербурге
    Россиянин взломал систему предприятия после увольнения и пошел под суд
    Стало известно об ухудшении состояния госпитализированного голкипера ПСЖ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.