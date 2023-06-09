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21:03, 9 июня 2023Ценности

Выставленное напоказ нижнее белье стало трендом лета 2023 года

Платья с имитацией выставленного напоказ нижнего белья стали трендом у знаменитостей

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Наряды с имитацией выставленного напоказ нижнего белья стали модными летом 2023 года. Об этом сообщает New York Post.

Речь идет о платьях с декором в области декольте, который создает иллюзию торчащего из-под ткани бюстгальтера. Журналистка Кристина Бинкли уточнила, что ходить в белье вместо футболки или топа было особенно актуально в 2000-х годах, однако сейчас тренд видоизменился. «Такие вещи выглядят как конфуз — словно белье выглянуло случайно», — пояснила она.

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Среди знаменитостей, которые последовали данной тенденции, оказались звезда «Эйфории» Сидни Суини, появившаяся в подобном платье бренда Miu Miu на Каннском кинофестивале, а также актриса Скарлетт Йохансон. Последняя пришла на то же мероприятие в атласном розовом платье с торчащей в зоне груди блестящей тканью белого цвета.

Кроме того, папарацци фотографировали в аналогичных предметах гардероба моделей Роузи Хантингтон-Уайтли и Беллу Хадид, актрис Лили Джеймс и Зои Салдану, манекенщицу Синди Бруну и других знаменитых личностей.

В мае стилистка-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам три необходимые вещи для стильного образа на лето 2023 года. В первую очередь специалистка порекомендовала женщинам обратить внимание на льняные костюмы.

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    Майя Пономаренко
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