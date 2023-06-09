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15:57, 9 июня 2023Культура

Украденную более 60 лет назад из итальянского музея картину нашли

На аукционе обнаружили картину, украденную из итальянского музея более 60 лет назад
Музей Civico Ala Ponzone. Архивное фото

Музей Civico Ala Ponzone. Архивное фото. Фото: Google Карты

На аукционе в Нидерландах обнаружили картину художника Галеаццо Кампи, украденную из итальянского музея Civico Ala Ponzone более 60 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Пропавшее в 1959 году было обнаружено в провинции Зеландия. Сообщается, что сотрудник музея узнал работу Кампи на аукционе, после чего обратился в правоохранительные органы. По словам полицейских, человек, выставивший произведение искусства на аукцион, владел им уже некоторое время и «не мог вспомнить, откуда картина взялась».

«Самое главное для нас это то, что работа нашлась. Итальянцы были в восторге», — отметил представитель полиции Ричард Бронсвейк.

Ранее сообщалось, что сторонники теорий заговора заявили, что обнаружили доказательство путешествия во времени на картине художника Умберто Романо 1937 года

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