Украденную более 60 лет назад из итальянского музея картину нашли

На аукционе обнаружили картину, украденную из итальянского музея более 60 лет назад

На аукционе в Нидерландах обнаружили картину художника Галеаццо Кампи, украденную из итальянского музея Civico Ala Ponzone более 60 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Пропавшее в 1959 году было обнаружено в провинции Зеландия. Сообщается, что сотрудник музея узнал работу Кампи на аукционе, после чего обратился в правоохранительные органы. По словам полицейских, человек, выставивший произведение искусства на аукцион, владел им уже некоторое время и «не мог вспомнить, откуда картина взялась».

«Самое главное для нас это то, что работа нашлась. Итальянцы были в восторге», — отметил представитель полиции Ричард Бронсвейк.

Ранее сообщалось, что сторонники теорий заговора заявили, что обнаружили доказательство путешествия во времени на картине художника Умберто Романо 1937 года