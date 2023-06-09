Украденную более 60 лет назад из итальянского музея картину нашли
На аукционе в Нидерландах обнаружили картину художника Галеаццо Кампи, украденную из итальянского музея Civico Ala Ponzone более 60 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.
Пропавшее в 1959 году было обнаружено в провинции Зеландия. Сообщается, что сотрудник музея узнал работу Кампи на аукционе, после чего обратился в правоохранительные органы. По словам полицейских, человек, выставивший произведение искусства на аукцион, владел им уже некоторое время и «не мог вспомнить, откуда картина взялась».
«Самое главное для нас это то, что работа нашлась. Итальянцы были в восторге», — отметил представитель полиции Ричард Бронсвейк.
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