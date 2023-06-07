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14:19, 7 июня 2023Культура

В сети обнаружили доказательство путешествия во времени на картине 1937 года

Конспирологи обнаружили доказательство путешествия во времени на картине 1937 года

Изображение: US Postal Service / The Sun

Сторонники теорий заговора заявили, что обнаружили доказательство путешествия во времени на картине художника Умберто Романо 1937 года. Об этом пишет The Sun.

На фреске на здании почтамта в Спрингфилде, штат Массачусетс, США, изображен мореплаватель и торговец Уильям Пинчон, рядом с ним находятся коренные американцы, проживавшие в этой местности. Пользователи сети заметили, что в руках у одного из коренных жителей находится вещь, которая похожа на гаджет из 21 века — смартфон.

По их мнению, предмет напоминает одну из моделей Apple, что доказывает то, что путешественники во времени перенесли современные технологии в прошлое.

В свою очередь эксперт по искусству Брайан Андерсон предположил, что вещь в руках у представителя коренного населения — зеркало. «То, как мужчина держит его, если он действительно смотрит на свое собственное лицо, отражающееся в нем, безусловно, имеет смысл», — сказал он.

Ранее актер Вуди Харрельсон поделился теорией заговора о коронавирусе, из-за чего был раскритикован пользователями сети.

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    Варвара Кошечкина
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