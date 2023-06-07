В сети обнаружили доказательство путешествия во времени на картине 1937 года

Конспирологи обнаружили доказательство путешествия во времени на картине 1937 года

Сторонники теорий заговора заявили, что обнаружили доказательство путешествия во времени на картине художника Умберто Романо 1937 года. Об этом пишет The Sun.

На фреске на здании почтамта в Спрингфилде, штат Массачусетс, США, изображен мореплаватель и торговец Уильям Пинчон, рядом с ним находятся коренные американцы, проживавшие в этой местности. Пользователи сети заметили, что в руках у одного из коренных жителей находится вещь, которая похожа на гаджет из 21 века — смартфон.

По их мнению, предмет напоминает одну из моделей Apple, что доказывает то, что путешественники во времени перенесли современные технологии в прошлое.

В свою очередь эксперт по искусству Брайан Андерсон предположил, что вещь в руках у представителя коренного населения — зеркало. «То, как мужчина держит его, если он действительно смотрит на свое собственное лицо, отражающееся в нем, безусловно, имеет смысл», — сказал он.

Ранее актер Вуди Харрельсон поделился теорией заговора о коронавирусе, из-за чего был раскритикован пользователями сети.