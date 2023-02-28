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16:00, 28 февраля 2023Культура

Вуди Харрельсон поделился теорией заговора о коронавирусе и был раскритикован

Актер Вуди Харрельсон поделился теорией заговора о коронавирусе и был раскритикован

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Актер Вуди Харрельсон поделился теорией заговора о коронавирусе в прямом эфире шоу Saturday Night Live (SNL), из-за чего был раскритикован пользователями Сети. Об этом пишет People.

Во время монолога актер вспомнил сценарий, который прочитал перед началом пандемиии COVID-19. «Самые большие наркокартели в мире собираются вместе, покупают все средства массовой информации и всех политиков и заставляют всех людей в мире оставаться запертыми в своих домах, и люди могут выйти только в том случае, если они принимают наркотики картеля и продолжать принимать их снова и снова», — рассказал он.

После того, как монолог вышел в эфир, актер подвергся критике. «С монологом Вуди Харрельсона на SNL прошлой ночью антиваксерская глупость в Америке только что достигла пика»,— написал один из пользователей Twitter. «Неужели SNL думает, что это просто безобидный шум? Нормализация теорий заговоров антиваксеров причиняет реальный вред!» — написал другой.

Ранее Харрельсон открыл в Западном Голливуде магазин-аптеку по реализации каннабиса.

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Варвара Кошечкина
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Вуди Харрельсон поделился теорией заговора о коронавирусе и был раскритикован
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