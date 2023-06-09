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09:15, 9 июня 2023Экономика

Строительство российского ледокола отложили из-за санкций

Завершение строительства ледокола Icebreaker-7 в России перенесли на 4 года из-за санкций

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Строительства ледокола ледового класса Icebreaker-7 придется отложить, сроки его завершения из-за западных санкций перенесены на четыре года — с конца 2024-го на 2028-й. Таким образом на запрос главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова ответили в Минтрансе, передает ТАСС.

Стоимость проекта составляет 10,5 миллиарда рублей. В настоящее время техническая готовность судна оценивается в 1,38 процента, проведена закладка киля. Отказы поставщиков привели к необходимости переработать проектную документацию. В новых условиях придется ориентироваться на отечественных поставщиков оборудования и материалов.

Суда Icebreaker-7 предназначены для ледокольной проводки и буксировки крупнотоннажных судов и плавучих сооружений, а также перевозки грузов. Ледокол способен вести ледовую разведку и поисково-спасательные операции с применением вертолетов.

«Росморпорт» несколько лет пытался заключить контракт на строительство судна такого класса за 7,3 миллиарда рублей, но претендентов не нашлось, после чего цену пришлось увеличивать. До этого ледокол пытались построить в Германии, но у российского подрядчика начались финансовые проблемы, и он заявил о своей несостоятельности. После еще одной попытки в прошлом году контракт получил «Выборгский судостроительный завод».

Ранее во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) после оценки процесса строительства новых рыболовецких судов пришли к выводу, что их спуск на воду задержится на пять-десять лет. По оценкам организации, санкции западных стран из-за ситуации на Украине привели к невозможности поставок зарубежного оборудования, аналогов которого быстро не найти.

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    Платон Щукин
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