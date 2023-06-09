Норвегия отказалась ремонтировать шесть российских судов

Глава Росрыболовства Шестаков обвинил Норвегию в удержании пришедших на ремонт судов

Шесть российских рыбопромысловых судов, прибывшие на ремонт на норвежскую верфь, не могут покинуть ее. О такой проблеме на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает РИА Новости.

По его словам, введенный властями страны запрет на ремонт российских судов не имеет законных оснований. «Надеемся, разум возобладает, они их отремонтируют и отпустят», — подчеркнул Шестаков.

Вместе с тем глава Росрыболовства уверен, что российская сторона должна наладить судоремонт на собственной территории. Он также отметил необходимость скорейшей модернизации рыбного порта Мурманска.

Российские промысловые предприятия предпочитали отдавать на ремонт крупно- и среднетоннажный флот в Норвегию, так как страна находится близко к одному из районов промысла, а запчасти в нее доставляют быстрее, чем в другие порты. Что касается российских портов, то зачастую у них не было возможности решить проблемы.

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