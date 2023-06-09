Появились кадры пораженных системой ПВО близ Белгорода объектов ВСУ

Shot опубликовал кадры обломков объекта, пораженного системой ПВО в Белгородской области

В сети появились кадры обломков, пораженных системой противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны упавшие на асфальт железные обломки, которые сгорели. Неизвестно, что конкретно сбили средства ПВО.

Фото: Telegram-канал Shot

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородском районом в ночь на пятницу, 9 июня. В результате в населенном пункте Разумный оказался поврежден многоквартирный жилой дом. Никто не пострадал.

Момент уничтожения объекта ВСУ системой ПВО в граничащем с Украиной российском регионе также попал на видео. На кадрах видно, что объект загорается и падает.