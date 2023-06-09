Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:33, 9 июня 2023Россия

Появились кадры пораженных системой ПВО близ Белгорода объектов ВСУ

Shot опубликовал кадры обломков объекта, пораженного системой ПВО в Белгородской области

Фото: Telegram-канал SHOT

В сети появились кадры обломков, пораженных системой противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны упавшие на асфальт железные обломки, которые сгорели. Неизвестно, что конкретно сбили средства ПВО.

Фото: Telegram-канал Shot

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородском районом в ночь на пятницу, 9 июня. В результате в населенном пункте Разумный оказался поврежден многоквартирный жилой дом. Никто не пострадал.

Момент уничтожения объекта ВСУ системой ПВО в граничащем с Украиной российском регионе также попал на видео. На кадрах видно, что объект загорается и падает.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости
    Дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от результатов контрнаступления. Как настроен Запад в отношении Украины?
    Турция возьмет на себя командование силами НАТО в Косово
    В Мариуполе анонсировали запуск крупного предприятия
    Появились кадры пораженных системой ПВО близ Белгорода объектов ВСУ
    В российском городе 15-летняя школьница пропала после конфликта с матерью
    Психолог рассказал о связи массажа и сексуального удовольствия
    Модель с заболеванием кожи пришла на концерт Пэрис Хилтон в прозрачном платье
    Госсекретаря США раскритикуют за визит в Китай
    Британские и шведские истребители перехватили российские самолеты
    В ЛНР заявили о попытках Киева восполнить потери при наступлении в зоне СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.