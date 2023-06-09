Момент уничтожения системой ПВО объекта ВСУ в Белгородском районе попал на видео

Shot опубликовал кадры работы системы ПВО в Белгородском районе

В сети появились кадры момента работы систем противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородском районе. Видео момента уничтожения объекта Вооруженных сил Украины (ВСУ) публикует Telegram-канал Shot.

На видеозаписи запечатлен момент уничтожения украинского объекта силами ПВО. Объект загорается и падает.

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородском районом в ночь на пятницу, 9 июня. В результате в населенном пункте Разумный оказался поврежден многоквартирный жилой дом. Никто не пострадал

Днем ранее, 8 июня, силы ПВО также отработали по двум воздушным целям в Белгороде. Повреждения в результате получила крыша частного жилого дома и автомобилей, пострадавших нет.