Момент уничтожения системой ПВО объекта ВСУ в Белгородском районе попал на видео
Shot опубликовал кадры работы системы ПВО в Белгородском районе
В сети появились кадры момента работы систем противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородском районе. Видео момента уничтожения объекта Вооруженных сил Украины (ВСУ) публикует Telegram-канал Shot.
На видеозаписи запечатлен момент уничтожения украинского объекта силами ПВО. Объект загорается и падает.
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородском районом в ночь на пятницу, 9 июня. В результате в населенном пункте Разумный оказался поврежден многоквартирный жилой дом. Никто не пострадал
Днем ранее, 8 июня, силы ПВО также отработали по двум воздушным целям в Белгороде. Повреждения в результате получила крыша частного жилого дома и автомобилей, пострадавших нет.