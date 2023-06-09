Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:05, 9 июня 2023Россия

Момент уничтожения системой ПВО объекта ВСУ в Белгородском районе попал на видео

Shot опубликовал кадры работы системы ПВО в Белгородском районе

В сети появились кадры момента работы систем противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородском районе. Видео момента уничтожения объекта Вооруженных сил Украины (ВСУ) публикует Telegram-канал Shot.

На видеозаписи запечатлен момент уничтожения украинского объекта силами ПВО. Объект загорается и падает.

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородском районом в ночь на пятницу, 9 июня. В результате в населенном пункте Разумный оказался поврежден многоквартирный жилой дом. Никто не пострадал

Днем ранее, 8 июня, силы ПВО также отработали по двум воздушным целям в Белгороде. Повреждения в результате получила крыша частного жилого дома и автомобилей, пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости
    Дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от результатов контрнаступления. Как настроен Запад в отношении Украины?
    Турция возьмет на себя командование силами НАТО в Косово
    В Мариуполе анонсировали запуск крупного предприятия
    Появились кадры пораженных системой ПВО близ Белгорода объектов ВСУ
    В российском городе 15-летняя школьница пропала после конфликта с матерью
    Психолог рассказал о связи массажа и сексуального удовольствия
    Модель с заболеванием кожи пришла на концерт Пэрис Хилтон в прозрачном платье
    Госсекретаря США раскритикуют за визит в Китай
    Британские и шведские истребители перехватили российские самолеты
    В ЛНР заявили о попытках Киева восполнить потери при наступлении в зоне СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.