Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Гладков заявил о работе системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом

Над Белгородом и Белгородским районом ночью сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В результате в Разумном оказался поврежден многоквартирный жилой дом. Никто не пострадал.

«С утра, как и всегда, начнем поквартирный обход: зафиксируем разрушения, повреждения и будем стараться быстро приступать к восстановлению», — сообщил Гладков.

Днем ранее, 8 июня, системы ПВО также сбили воздушные цели над Белгородом. Повреждения в результате получила крыша частного жилого дома и автомобилей, пострадавших нет.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми приграничных регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.