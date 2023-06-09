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20:08, 9 июня 2023Интернет и СМИ

Популярная фитнес-блогерша три года врала подписчикам о раке и была раскрыта

Тайваньская фитнес-блогерша MianBaobao 3 года врала о борьбе с раком поджелудочной железы

Кадр: @oanpanmano

Тайваньская фитнес-блогерша под ником MianBaobao на протяжении трех лет рассказывала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) о борьбе с раком поджелудочной железы последней стадии. Ее история оказалась фейком. Инфлюенсер удалила все посты в профиле, оставив только публикацию с извинениями. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В начале мая мужчина, называющий себя бывшим мужем блогерши, опубликовал серию постов в социальных сетях и поделился подозрениями, что она врала о борьбе с раком. «Каждый раз, когда она отправлялась на лечение, она настаивала на том, чтобы мы высаживали ее у входа в больницу, и просила, чтобы встречи с лечащим врачом проходили наедине (...) За все это время я не видел ни квитанций на оплату лечения, ни подтвержденного диагноза», — сообщил мужчина.

На протяжении трех лет блогерша позиционировала себя как «профессиональный борец с раком». Она регулярно публиковала и отправляла возлюбленному фотографии из врачебных кабинетов и больничных палат, а также демонстрировала свои якобы вызванные болезнью неприятные симптомы: выпадающие волосы, регулярные кровотечения из носа. Как заявил экс-супруг, все эти фотографии она брала из интернета.

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Неделю назад в профиле блогерши появился пост с извинениями. «Я всем лгала о раке в течение трех лет (...) я знаю, что заслуживаю смерти», — написала она. Кроме того, она попросила прощения у всех компаний, с которыми когда-либо сотрудничала, а также у подписчиков.

Ранее пользовательница Reddit рассказала о том, как муж решил проверить ее на супружескую верность, а потом развелся с ней. По словам автора, мужчина не рассказал жене о вазэктомии, из-за чего она не понимала причин, по которым не может забеременеть. Пользовательница поспешила разорвать эти отношения.

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    Мария Большакова
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