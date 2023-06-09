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23:51, 9 июня 2023Россия

Очевидица описала момент уничтожения ракет HIMARS над Луганском

«Известия»: очевидцы сообщили о падающих осколках после уничтожения HIMARS над Луганском

Жительница Луганска описала момент уничтожения над городом двух ракет HIMARS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Ее слова приводят «Известия».

Как отметила очевидица Марина, взрыв произошел вечером, когда горожане вышли косить траву. «Мы посмотрели наверх — облако, и начали падать осколки. Вот осколок отскочил один немножко меня как бы затронул», — рассказала она. По словам женщины, после произошедшего на улицу вышли соседи.

Ранее офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Юг» сбили в небе над Луганском две ракеты реактивной системы залпового огня Himars, выпущенных ВСУ. По его словам, инцидент произошел 9 июня около в 18:45 по московскому времени. Уточняется, что ракеты были уничтожены над городом, их обломки разлетелись в район поселка Косиора и в район квартала Южный.

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    Марина Совина
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