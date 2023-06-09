ПВО сбила две ракеты Himars над Луганском

ПВО группировки войск «Юг» сбила две ракеты Himars над Луганском

Силы противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Юг» сбили две ракеты реактивной системы залпового огня Himars в небе над Луганском, выпущенных ВСУ. Об этом рассказал офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Ивана Филипоненко в видео, размещенном в Telegram-канале «Сыны отечества».

По словам Филипоненко, инцидент произошел 9 июня около в 18:45 мск. В небе над Луганском прозвучал взрыв, местные жители могли видеть большое облако дыма. В результате работы сил ПВО были сбиты две ракеты Himars. Уточняется, что они были уничтожены над городом, их обломки разлетелись в район поселка Косиора и в район квартала Южный.

Военный отметил, что ведутся следственные действия, которые позволят установить, из какого района были запущены ракеты.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха, расположенной в Геническом районе Херсонской области.