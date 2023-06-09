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21:19, 9 июня 2023Россия

ПВО сбила две ракеты Himars над Луганском

ПВО группировки войск «Юг» сбила две ракеты Himars над Луганском

Фото: Sgt. John Schoebel / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Юг» сбили две ракеты реактивной системы залпового огня Himars в небе над Луганском, выпущенных ВСУ. Об этом рассказал офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Ивана Филипоненко в видео, размещенном в Telegram-канале «Сыны отечества».

По словам Филипоненко, инцидент произошел 9 июня около в 18:45 мск. В небе над Луганском прозвучал взрыв, местные жители могли видеть большое облако дыма. В результате работы сил ПВО были сбиты две ракеты Himars. Уточняется, что они были уничтожены над городом, их обломки разлетелись в район поселка Косиора и в район квартала Южный.

Военный отметил, что ведутся следственные действия, которые позволят установить, из какого района были запущены ракеты.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха, расположенной в Геническом районе Херсонской области.

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    Екатерина Подвигина
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