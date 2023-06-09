ВСУ атаковали детскую базу отдыха в Херсонской области

РИА Новости: ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по детской базе отдыха, расположенной в Геническом районе Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Совершен ракетный удар, предположительно, Storm Shadow, по детской базе отдыха», — заявил он. По словам собеседника агентства, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили одну ракету, «две ракеты, к сожалению, упали в районе базы».

Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Согласно его заявлению, ВСУ обстреляли пионерский лагерь тремя ракетами.

Ранее российские средства ПВО за сутки перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в зоне спецоперации. По данным Министерства обороны России, также было перехвачено 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.